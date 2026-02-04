Onde di Solidarietà: il Rotaract Club Valle Telesina si presenta al territorio

Venerdì serata benefica a Solopaca per un momento di incontro e condivisione

Telese Terme.  

Il Rotaract Club Valle Telesina promuove Onde di Solidarietà, una serata benefica che rappresenta un momento di incontro e condivisione, ma anche un’occasione significativa per presentarsi ufficialmente al territorio e raccontare la propria identità e visione.
Il Club, insieme a tutto il suo direttivo, è attualmente impegnato nella costruzione di una programmazione strutturata di eventi, attività e iniziative che nei prossimi mesi coinvolgeranno la comunità locale, con l’obiettivo di rafforzare il tessuto associativo, favorire la partecipazione giovanile e sostenere progetti di valore sociale. 
Onde di Solidarietà segna l’avvio concreto di questo percorso.
La serata si terrà venerdì 27 febbraio, con inizio alle ore 20:30, presso il Ristorante Pizzeria Eden, in Corso Cusani 141, Solopaca.
L’iniziativa ha una chiara finalità benefica: il service della serata sarà devoluto alla Rotary Foundation, impegnata a livello globale nel sostegno di progetti umanitari, educativi e di sviluppo.
L’evento si svolgerà in un clima conviviale e inclusivo, con momenti di musica, animazione e danza. La realizzazione è resa possibile grazie alla collaborazione con il Circolo Tennis Grassano e con la scuola di ballo Tesolina Dance, a testimonianza di una rete territoriale attiva e orientata alla cooperazione.
Onde di Solidarietà intende essere un segnale concreto della volontà del Rotaract Club Valle Telesina di radicarsi nel territorio, promuovendo occasioni di incontro autentico e dimostrando come la solidarietà possa tradursi in esperienze condivise capaci di unire responsabilità civica e partecipazione.
Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare la segreteria del Rotaract Club Valle Telesina.
 

