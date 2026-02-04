Trasporto pubblico locale e passaggio all'Air: Mastella e Ambrosone a Napoli Incontro con Casillo. "Condivisa necessità di velocizzare, lunedì tavolo allargato all'ad di Air"

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone hanno incontrato stamane, a Napoli, il Vice presidente regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo. Oggetto dell'incontro la procedura di subentro dell'aggiudicataria Air nella gestione del trasporto pubblico urbano nella città di Benevento.

"E' stato - spiegano il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone - un colloquio costruttivo, in ragione del fatto che il vicepresidente Casillo ha perfettamente condiviso la necessità di velocizzare le procedure per il subentro definitivo di Air nella gestione del tpl a Benevento".

L'amministratore di Air Anthony Acconcia prenderà parte ad una nuova riunione che è già programmata lunedì 9 febbraio presso la Direzione generale della Mobilità sempre con il vicepresidente regionale Casillo, il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone, nel corso della quale sarà esaminata la possibilità dell'affidamento ad Air tramite la procedura emergenziale, nelle more della definizione di tutti gli adempimenti per l'aggiudicazione definitiva.

"La priorità - concludono il Sindaco e l'assessore - resta quella di garantire questo essenziale servizio, senza nessuna interruzione e tutelando i lavoratori dipendenti e su questi punti cruciali abbiamo trovato la massima disponibilità della Giunta regionale e del vicepresidente Casillo".