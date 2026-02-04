Minaccia un medico: mi hai fatto perdere mia moglie, io ti ammazzo... Benevento. Chiusa l'indagine per stalking a carico di un 45enne

Avrebbe tormentato e minacciato un medico, accusandolo di intrattenere una relazione extraconiugale con la moglie. "Me l'hai fatta perdere, io ti ammazzo, sei un uomo di … ti perseguiterà tutta la vita”, gli avrebbe urlato un 45enne di Benevento, al quale il pm Olimpia Anzalone ha contestato l'ipotesi di reato di stalking in una indagine che ora si è conclusa.

I fatti contestati, al centro di una inchiesta della sezione di pg della polizia presso la Procura, risalgono al periodo tra gennaio e luglio 2025. Quando l'allora 44enne, difeso dall'avvocato Daniele Cella, si sarebbe appostato ( e lo avrebbe fatto piuù volte) nei pressi dell'abitazione del professionista, in quel momento assente, ed avrebbe inveito contro la coniuge, minacciando di morte il dottore perchè causa della rottura del loro rapporto.

In un'altra occasione avrebbe invece raggiunto il luogo di lavoro del medico, assistito dall'avvocato Nazzareno Fiorenza, e lo avrebbe aggredito verbalmente, gridandogli le frasi già ricordate e precipitandolo in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità, al punto da cosringerlo a non uscire in compagnia della donna.