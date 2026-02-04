Per gli studenti dell’IIS Telesi@ arriva il chirugo divulgatore Cerusico Sabato 14 presenterà il suo libro intervistato dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo

Sabato 14 febbraio alle ore 9:30, presso il Cinema Teatro Modernissimo, gli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’IIS Telesi@ incontreranno il dott. Fabrizio Cerusico, medico chirurgo, docente universitario e autore del libro Fammi stare bene.

L’iniziativa, aperta al pubblico con ingresso libero, propone un dialogo diretto tra i giovani e un professionista impegnato nel campo della salute, del benessere integrato e della divulgazione scientifica.

Il dott. Cerusico è uno stimatissimo specialista in ginecologia e ostetricia con ulteriori competenze in nutrizione clinica, prevenzione e benessere psicofisico. Accanto all’attività medica e accademica, è noto al grande pubblico per la sua attività di divulgatore: è infatti spesso ospite di programmi televisivi e rubriche dedicate alla salute sulle reti RAI e su altri media nazionali, dove affronta temi legati agli stili di vita, alla prevenzione e alla qualità della vita.

Nel suo libro “Fammi stare bene – Il benessere in tre atti”, propone una riflessione sul benessere come equilibrio tra corpo, mente e relazioni, con un linguaggio accessibile e vicino anche al mondo giovanile.

L’incontro sarà moderato dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo, che guiderà il dialogo tra l’ospite e gli studenti con domande e spunti pensati per coinvolgere attivamente i ragazzi.

La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Maria Pelosi, seguiti dall’introduzione della Prof.ssa Lucia Santillo. Momento particolarmente significativo sarà l’interpretazione teatrale “Oltre il camice”, a cura degli studenti Simone Massaro e Gianluca Mancino (classi III SA2 e V SA1), che offrirà una riflessione sul lato umano della professione medica. L’evento rappresenta un’occasione di confronto tra scuola, scienza e territorio, offrendo agli studenti un’esperienza di crescita culturale e personale.