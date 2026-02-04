Per gli studenti dell’IIS Telesi@ arriva il chirugo divulgatore Cerusico

Sabato 14 presenterà il suo libro intervistato dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo

per gli studenti dell iis telesi arriva il chirugo divulgatore cerusico
Telese Terme.  

Sabato 14 febbraio alle ore 9:30, presso il Cinema Teatro Modernissimo, gli studenti del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate dell’IIS Telesi@ incontreranno il dott. Fabrizio Cerusico, medico chirurgo, docente universitario e autore del libro Fammi stare bene.
L’iniziativa, aperta al pubblico con ingresso libero, propone un dialogo diretto tra i giovani e un professionista impegnato nel campo della salute, del benessere integrato e della divulgazione scientifica.
Il dott. Cerusico è uno stimatissimo specialista in ginecologia e ostetricia con ulteriori competenze in nutrizione clinica, prevenzione e benessere psicofisico. Accanto all’attività medica e accademica, è noto al grande pubblico per la sua attività di divulgatore: è infatti spesso ospite di programmi televisivi e rubriche dedicate alla salute sulle reti RAI e su altri media nazionali, dove affronta temi legati agli stili di vita, alla prevenzione e alla qualità della vita.

Nel suo libro “Fammi stare bene – Il benessere in tre atti”, propone una riflessione sul benessere come equilibrio tra corpo, mente e relazioni, con un linguaggio accessibile e vicino anche al mondo giovanile. 
L’incontro sarà moderato dall’autore televisivo Gabriele Di Marzo, che guiderà il dialogo tra l’ospite e gli studenti con domande e spunti pensati per coinvolgere attivamente i ragazzi.
La mattinata si aprirà con i saluti istituzionali della Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela Maria Pelosi, seguiti dall’introduzione della Prof.ssa Lucia Santillo. Momento particolarmente significativo sarà l’interpretazione teatrale “Oltre il camice”, a cura degli studenti Simone Massaro e Gianluca Mancino (classi III SA2 e V SA1), che offrirà una riflessione sul lato umano della professione medica. L’evento rappresenta un’occasione di confronto tra scuola, scienza e territorio, offrendo agli studenti un’esperienza di crescita culturale e personale.

Ultime Notizie