Inaugurata sartoria sociale: vescovo Mazzafaro "risposte concrete al territorio" RiCuce è il nuovo progetto promosso a Cerreto Sannita dalla cooperativa sociale ICare

Artigianato, sostenibilità e inclusività. Il nuovo progetto della Sartoria Sociale "RiCUCE", promosso dalla cooperativa sociale di comunità iCare ed inaugurato nel pomeriggio di ieri martedì 3 febbraio nella sede di iCare a Cerreto Sannita, s'incastona perfettamente in queste tre aree per diffondere, sempre più, una cultura ambientale e di rigenerazione umana, sociale e dei tessuti.

Con la Sartoria Sociale, iCare presenta un progetto innovativo che combina moda, sostenibilità e inclusione sociale. RiCUCE, infatti, mira a:

ridurre il rifiuto tessile attraverso la raccolta selettiva e il riciclo di abiti usati;

creare nuovi prodotti attraverso il cucito creativo e il riciclo;

inserire da un punto di vista di percorso formativo delle competenze, e successivamente lavorativo, donne provenienti dal partenariato con la Caritas diocesana e donne vittime di violenza provenienti dal CADM #CasadelleDonne e dal Centro Antiviolenza "La Voce delle Donne".



“Si tratta di un ulteriore progetto – ha affermato il presidente di iCare don Matteo Prodi nel corso della presentazione – che ci consentirà di crescere e di essere presenti sul territorio. La cooperativa iCare sta crescendo, giorno dopo giorno, e oltre ad una cultura del lavoro e del prendersi cura dell’altro, vuole diffondere sempre più anche il prendersi cura del territorio, del creato, dell’ambiente. Una cultura ambientale che nel riciclo e nel cucito creativo, a partire dall’incontro e dall’incrocio tra le diverse progettualità di iCare e Caritas diocesana, vuole generare rigenerazione umana, sociale e dei tessuti”.

Il progetto, come detto, impatterà positivamente sull'ambiente, promuovendo modelli di consumo circolare responsabile, e sulla società, favorendo l'inclusione lavorativa di donne vulnerabili. “Con la Sartoria Sociale – è intervenuta, con emozione, la responsabile della Sartoria Sociale Maria Pia Riccardi – iCare è entrata anche nel circuito della rete Creability, grazie alla Rete delle Sartorie Sociali, composta da 30 Sartorie Sociali di tutt’Italia impegnate nella sostenibilità e nell’inclusione. Ecco, vogliamo aprirci sempre più a questo territorio e ad altri territori, e la condivisione delle esperienze vissute nelle varie realtà potrà senz’altro aiutarci. Le sartorie sociali non sono solo laboratori artigianali, ma spazi di opportunità, formazione e riscatto per persone in situazioni di fragilità”. A benedire gli ambienti della Sartoria Sociale “RiCUCE”, il vescovo della Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti mons. Giuseppe Mazzafaro, che sostiene totalmente la nascita di questa nuova progettualità. “Grazie alla coop. iCare – ha esordito mons. Mazzafaro – questo nuovo laboratorio diventa il segno di quanto si voglia bene al nostro territorio, offrendo delle possibilità e donando felicità. Tutti hanno diritto a ricevere opportunità e risposte, la coop. iCare le sta dando a tutti e in diversi ambiti. L’augurio che rivolgo è quello di rispondere alle domande delle persone che abitano questo territorio. Abbiamo un dono esclusivo nei nostri paesi: la qualità della vita. Non quella economica, ma quella umana, sociale e relazionale. Custodiamola, valorizziamola e facciamola fruttare sempre più”. Presenti al taglio del nastro, oltre al presidente di iCare don Matteo Prodi, alla responsabile Maria Pia Riccardi e al vescovo diocesano mons. Giuseppe Mazzafaro, il giornalista RAI Maurizio Varriano, presidente della Rete Sartorie Sociali, e il coordinatore della Rete delle Sartorie Sociali Giorgio Gagliardi.



Attualmente iCare gestisce 19 progettualità sociali nel territorio della provincia di Benevento:

- un laboratorio di pasticceria sociale “DolceMente” per ragazzi e giovani con disabilità (a Cerreto Sannita, via Sannio 43)

- una casa-rifugio per donne e minori vittime di violenza “Casa delle Donne” e n. 2 Centri AntiViolenza “La Voce delle Donne” (a Sant’Agata de’ Goti e a Montesarchio)

- il “MILA–Museo Itinerante dei Luoghi Alfonsiani” (a Sant’Agata de’ Goti)

- un Centro Polifunzionale per persone diversamente abili (a San Lorenzo Maggiore)

- un Centro Sociale Polifunzionale per Minori “Kids and Teens” (a Sant’Agata de’ Goti, Villa Fiorita)

- un progetto di Agricoltura Sociale in diversi terreni del territorio

- n. 3 servizio di refezione scolastica (a Cerreto Sannita, San Salvatore Telesino e San Lorenzello)

- n. 5 laboratori d’inclusione sociale (Musicale e Motricità presso Casa Santa Rita a Cerreto Sannita, Ceramica presso il Centro Polifunzionale Comunale a Cerreto Sannita, Pasticceria e Agricoltura Sociale presso il carcere minorile di Airola).

- una Sartoria Sociale “RiCUCE” di cucito e riciclo creativo per donne fragili (a Cerreto Sannita, via Sannio 43)

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, sono attivi n. 2 progetti di Servizio Civile Universale (uno impegna 4 giovani in DolceMente, l’altro impegna 2 giovani presso Casa delle Donne).