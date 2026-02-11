La bellezza al centro del Festival Filosofico del Sannio Da Dacia Maraini a Paolo Crepet in città per la 12esima edizione del festival

"La bellezza è un piacere disinteressato, senza scopo, universale e necessario". Dalle parole di Kant alla 12esima edizione del Festival Filosofico del Sannio, promosso dall'associazione culturale Stregati da Sophia.

Dodici incontri tra il prossimo marzo e il mese di maggio sul tema “Bellezza” con scrittori, relatori e filosofi che si alterneranno in un programma articolato, presentato oggi in un incontro all’Università degli studi del Sannio, Palazzo San Domenico.

Gli incontri si effettueranno presso: Teatro San Marco, Teatro Comunale Vittorio Emanuele, Auditorium S. Agostino e in contemporanea saranno trasmessi on-line sul canale Cisco Webex Stregati da Sophia. Da Dacia Maraini a Paolo Crepet per proporre momenti di riflessione e spunti straordinari.

Il Programma

Si comincia lunedì 9 marzo (ore 15, all'Auditorium S. Agostino) con la lectio magistralis di Dacia Maraini sul tema "La bellezza in pericolo". Lo stesso giorno è prevista, alle ore 17.15 alla biblioteca provinciale, l'inaugurazione della mostra "Sguardi sulla Bellezza" con le opere a cura del Liceo Artistico L.S. Carafa-Giustiniani di Cerreto Sannita.

Giovedì 12 marzo (ore 15 in modalità online) la lectio magistralis di Salvatore Natoli "Kalokagathìa o della circolarità tra il bello e il bene".

Martedì 17 marzo (ore 15 al Teatro San Marco) tocca a Paolo Crepet con la lectio magistralis: "Il reato di pensare".

Venerdì 20 Marzo (alle ore 15,00 on line) la lectio magistralis di Lidia Palumbo su "Platone e la bellezza" e Lectio magistralis: Paolo Amodio "Liberi pensieri" sulla bellezza tra XVII e XVIII secolo.

Lunedì 23 marzo (ore 15 online) Lectio magistralis di Umberto Curi "L’apparire del Bello".

Mercoledì 25 marzo (ore 15 Auditorium S. Agostino) Lectio magistralis: Stefano Zecchi "La bellezza salverà il mondo?".

Giovedì 9 Aprile (ore 15,00 Auditorium S. Agostino) Lectio magistralis: Maurizio Ferraris "Che cosa ci ricorda la bellezza".

Lunedì 13 aprile (ore 15 online) Lectio magistralis: Massimo Polidoro "Bellezza della scienza, come chiave per guardare il mondo con occhi nuovi".

Mercoledì 15 aprile (ore 15,00 online) Lectio magistralis: Carlo Galli "Bellezza e politica".

Giovedì 16 aprile (ore 18,30) Teatro Comunale Vittorio Emanuele Filosofia e danza: "Il corpo della bellezza", spettacolo ideato e curato da: Odette Marucci e Hassan Award, testi di: Umberto Curi, introduce: Carmela D’Aronzo, coordina: Linda Ocone, con la partecipazione di: Visual art di Cristina Francesca e la voce narrante: Nicola Nicchi.

Lunedì 20 aprile (ore 15) al Teatro San Marco Lectio magistralis: Stefano Massini "La bellezza bene comune".

Venerdì 15 Maggio (ore 16,30) Teatro Vittorio Emanuele Lectio magistralis: Massimo Donà "Bellezza e conoscenza. Da Platone a René Magritte" e la premiazione del concorso "Io Filosofo" con la partecipazione del Conservatorio di Musica "N. Sala".