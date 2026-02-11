Torna il "Carnevale di Benevento": tra storia, festa e tradizioni Una manifestazione promossa dalla proloco Samnium

Un pomeriggio interamente dedicato alla festa, alla musica e alla tradizione. E' il “Carnevale di Benevento” che sull'onda della storica festa celebrata a Benevento dagli anni '50 torna promossa dalla Pro Loco di Benevento Samnium, con il patrocinio morale del Comune.

Martedì 17 marzo, dunque, spazio ad una sfilata che prenderà il via alle ore 15 da Piazza Orsini, con i carri allegorici. E si annunciano particolari le proposte in strada: dal carro intitolato “Il Castello di Stintch” di Contrada Cancelleria, al carro “Fiabe in Corso “ di Apollosa, poi le sfilate delle scuole di danza come la ASD Enjoy Sport Benevento e la Flash Dance School, accompagnata da una colorata sfilata di maschere.

Il corteo attraverserà Corso Garibaldi fino a raggiungere Piazza Castello. Qui i carri faranno sosta e avrà ufficialmente inizio la Festa delle Maschere presso la Villa Comunale, con musica, animazione e intrattenimento per grandi e bambini.

Durante la festa si terrà l’elezione della mascherina più bella e la premiazione dei carri allegorici partecipanti.

Un pomeriggio speciale che, come dicevamo, affonda le radici nella tradizione del “Carnevale di Benevento” che si lega alla rievocazione di maschere pagane e medievali.

Nel 1955 si tenne la prima edizione del “Carnevale Beneventano”, che nel tempo ha vissuto periodi di interruzione e di rinnovamento. Oggi il Carnevale rappresenta una festa che unisce carri allegorici, spettacoli e gioia soprattutto per i bambini.

Da anni ormai l’obiettivo della Pro Loco di Benevento Samnium, presieduta da Giuseppe Petito, è quello di tenere viva una tradizione che arriva da molto lontano e profondamente amata dalla comunità, riportando il Carnevale al centro della vita culturale e sociale della città”.