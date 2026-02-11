Primavera, il Benevento punta il Catanzaro. Miranda: "Lotteremo fino all'ultimo" L'attaccante ha messo a segno una doppietta col Palermo. Il tecnico De Angelis: "Stiamo crescendo"

Dopo il pareggio rimediato in casa del Palermo, la Primavera giallorossa lavora sodo per tornare alla vittoria. Sabato, sul manto erboso dell'Avellola, la formazione guidata da De Angelis affronterà il Catanzaro. Il tecnico si è così espresso a pochi giorni dal fischio d'inizio: "A Palermo è stata una bella partita, soprattutto nella seconda frazione di gioco. Sabato siamo scesi in campo, come sempre, con tanti ragazzi giovani: avevamo in campo nove 2008, un 2009 e un 2007, contro una squadra schierata con molti 2007 e qualche 2006. Nel primo tempo siamo stati un po’ sottotono, anche a causa del vento e di un approccio non perfetto alla gara. Nonostante questo, abbiamo avuto due occasioni importanti, una delle quali – dal fermo immagine – sembrava essere entrata nettamente sullo 0-0, ma questo è il calcio. Nel secondo tempo, però, la squadra ha avuto una grande reazione. Giocare contro vento, sotto di due gol, riuscire a rimontare fino al 2-2 e sfiorare anche il 3-2 è la dimostrazione che questo gruppo sta crescendo, non solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma anche sotto l’aspetto caratteriale. Il Catanzaro? Noi andiamo sempre in campo per fare la nostra partita. Anche la prossima sarà una bella sfida: affronteremo una squadra con 10/11 ragazzi del 2007 contro i nostri 2008. Sono confronti importanti, che aiutano i ragazzi a crescere sia individualmente che come gruppo".

Miranda punta il Catanzaro: "Voglio segnare ancora"

Pietro Miranda è stato protagonista a Palermo, grazie alla doppietta che ha permesso al Benevento di tornare nel Sannio con almeno un punto: "È stata una partita difficile, anche a causa del vento. Sono contento di aver segnato, ma soprattutto di aver portato a casa almeno un pareggio invece di una sconfitta. È stato un buon risultato, anche perché dobbiamo cercare di vincere, soprattutto ripensando alla gara d’andata, dove avevamo perso e fatto una brutta partita. Sapevamo che sarebbe stata una vera e propria battaglia. Sono felice per il gol e spero di continuare così, magari già da sabato, trovando altre reti. Siamo ancora in lotta fino all’ultima partita e dobbiamo continuare su questa strada, lavorando duro per raggiungere i playoff e rimediare a quello che non è andato in passato".