Benevento, Simonetti si opera domani a Barcellona Il centrocampista giallorosso ha scelto l'equipe di Ramon Cugat per l'intervento

Pierluigi Simonetti ha deciso: si opererà a Barcellona, affidandosi alle mani espertissime del dottor Ramon Cugat che è un esperto in lesioni del ginocchio ed ha aperto la strada alle operazioni in artroscopia in Spagna. Cugat è un esperto di fama internazionale in chirurgia ortopedica e medicina traumatologica ed è specializzato nel mondo dello sport.

Il centrocampista giallorosso andrà sotto i ferri già domani: l'equipe del famoso chirurgo iberico ricostruirà il crociato anteriore del ginocchio destro, leso nei primi minuti della sfida contro il Picerno. Come è stato più volte anticipato, per il giocatore romano la stagione si è chiusa con l'infortunio di venerdì 5 febbraio. La speranza è che possa ritornare al campo di gioco in piena estate (a luglio), magari ritrovando il Benevento in serie B.

Per ora la squadra giallorossa ha l'incombenza non certo di poco conto della sua sostituzione. Il giocatore che maggiormente si avvicina alle caratteristiche del tuttocampista giallorosso può essere proprio Christian Kouan, appena arrivato dal Cosenza. Duttilità e grande movimento per l'ivoriano, che ha tutte le carte in regola per svolgere il compito che finora è stato appannaggio esclusivo del romano.