Agricoltura. "Dialogo con associazioni e attenzione a territori fragili" L'assessore regionale Serluca a Benevento traccia un primo bilancio dopo l'insediamento

“C'è tanto da lavorare per l'agricoltura in Campania e tra le prime questioni che ho dovuto affrontare c'è stata quella della “legge sulla montagna che rischia di penalizzare alcuni territori, specialmente quelli fragili”.

Così l'assessore regionale all'Agricoltura Maria Carmela Serluca oggi a Benevento in rappresentanza della Regione per la festa della Polizia municipale che ha portato nel Sannio tanti comandi da tutta la Campania.

L'assessore Serluca ha quindi tracciato il bilancio delle prime settimane alla guida dell'assessorato partendo proprio dalle difficoltà della nuova normativa sui comuni montani: “Molti territori perdono la caratteristica di montanità, mentre altri vengono inclusi pur non presentando le stesse criticità. Penso a realtà che hanno reali difficoltà, come alcuni comuni del Cilento o San Lorenzello, nel Sannio”.

Sul fronte dell'agricoltura l'esponente della giunta guidata dal presidente Fico ha acceso i riflettori sul lavoro che c'è da fare sia per affrontare le difficoltà di una categoria indispensabile quali gli agricoltori, sia per valorizzare ancor di più l'enorme patrimonio agroalimentare: “Siamo stati presenti in Francia al Wine Paris, una delle più importanti fiere internazionali del settore vitivinicolo con 33 espositori della Campania, mettendo in evidenza la qualità e la varietà dei nostri vini”.

Agricoltura e filiera agroalimentare indispensabili per l'economia della Campania. Fondamntale resta anche il dialogo con le associazioni di categoria: “Sono le vere sentinelle del settore e dal primo giorno del mio insediamento ho con le associazioni agricole una interlocuzione costante, al pari dell’Ordine degli agronomi che ho incontrato da pochi giorni”.