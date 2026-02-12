Benevento. Domenica "Casa Pisani" aperta l'intera giornata L'opportunità di scoprire il suggestivo immobile nel cuore della città antica

Domenica 15 febbraio, Casa Pisani resterà aperta per l’intera giornata per consentire ai beneventani, che ancora non la conoscono, di scoprire questo immobile molto suggestivo della città antica. Sorge proprio a ridosso del Teatro Romano, sul lato opposto all’ingresso, nei pressi del luogo noto come i “Morticelli”, dove nel medioevo sorgeva il monastero di San Lupo e Zosimo.

Dal 2024 questo stabile viene gestito dall’Archeoclub, che vi produce eventi culturali di alto profilo, quali mostre, convegni, salotti culturali, incontri con gli autori, dibattiti e altro.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare gli spazi dove sono esposte le opere del MIB – Museo Iconografico Beneventano, e sarà possibile vedere il video, prodotto dal Comune di Benevento e realizzato da Marco Capasso, che ricostruisce la storia del Teatro Romano di Benevento e, grazie all’I.A., ne propone una visita virtuale com’era al tempo della sua costruzione, circa 2000 anni fa, prima dei danni che vi ha arrecato il tempo e gli eventi sismici. Si tratta di un filmato eccezionale, unico nel suo genere per Benevento, e visionabile solo negli spazi di Casa Pisani.

Appuntamento a domenica 15 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.