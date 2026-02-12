Al Guacci al via percorso formativo su biodiversità, territorio e cittadinanza Con Futuridea e con il supporto del Network Nazionale della Biodiversità e Ispra

Ha preso ufficialmente il via il percorso formativo dedicato a biodiversità, territorio e cittadinanza che coinvolgerà gli studenti del Liceo del Made in Italy e del Liceo delle Scienze Applicate del Liceo Statale “G. Guacci” di Benevento.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Futuridea e con il supporto del Network Nazionale della Biodiversità (NNB) di ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L’iniziativa rientra nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra Futuridea e il Liceo “G. Guacci”, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ai temi del paesaggio, dell’identità territoriale, della tutela della biodiversità e della qualità del Made in Italy.

L’intero programma è stato progettato privilegiando l’interazione diretta con gli studenti attraverso osservazioni guidate, attività partecipative e un vero e proprio gioco di squadra che unisce natura, cultura e creatività. L’intento è offrire ai ragazzi un’esperienza immersiva che li renda protagonisti nella scoperta del proprio territorio, favorendo lo sviluppo di competenze scientifiche, narrative e di cittadinanza attiva.

“Conoscere il proprio territorio è il primo passo per amarlo e proteggerlo – ha sottolineato Ilaria Sgambato, Responsabile dei progetti di divulgazione scientifica di Futuridea – e la Citizen Science rappresenta uno strumento straordinario per coinvolgere i giovani nella tutela della biodiversità e nella valorizzazione dell’identità locale”.

Il percorso si inserisce tra le attività di educazione ambientale e innovazione territoriale promosse da Futuridea, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla scienza, alla sostenibilità e alla cultura del Made in Italy, rafforzando il legame tra scuola e territorio.

L’attività è resa possibile grazie all’impegno della professoressa Emilia Maccauro, della Dirigente scolastica professoressa Giustina Anna Gerarda Mazza e dello staff di Futuridea, presente all’incontro inaugurale.

“Investire nella formazione dei giovani significa costruire le basi per uno sviluppo territoriale più consapevole e competitivo – ha dichiarato Francesco Nardone, responsabile rapporti istituzionali di Futuridea –. La biodiversità non è solo un patrimonio naturale da tutelare, ma un elemento strategico per rafforzare l’identità dei territori e la qualità del nostro Made in Italy. Iniziative come questa consolidano il dialogo tra scuola, istituzioni e mondo della ricerca, generando valore per l’intera comunità”.

Un’iniziativa che guarda al futuro, investendo sulla consapevolezza e sulla partecipazione attiva dei giovani nella tutela dell’ambiente e nella valorizzazione delle eccellenze locali.