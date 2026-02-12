Lavori ex Orsoline e potenziamento rete elettrica: divieti di sosta Da venerdì 13 febbraio e fino a giovedì 12 marzo, lungo Via Gaetano Rummo

Il Comune di Benevento avvisa che a partire da domani da venerdì 13 febbraio e fino a giovedì 12 marzo, lungo Via Gaetano Rummo, limitatamente al tratto che va dal civico 53 al civico 73, vigerà un divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, valido su ambo i lati della carreggiata.

Il provvedimento sarà attuato nei soli giorni feriali, dalle ore 6:00 alle ore 18:00, tenuto conto delle necessità collegate a consentire l'accesso e il deflusso di autogru e bilici all'area cantiere per l'esecuzione di particolari o

perazioni correlate ai lavori in atto presso gli immobili ex Orsoline e Galleria Malies.

Si informa altresì da lunedì 16 febbraio che per lavori di potenziamento della rete elettrica, attuati da E Distribuzione, nelle vie San Lorenzo, Torre della Catena e Pedicini e lungo corso Dante vigeranno temporanee limitazioni alla sosta dei veicoli in orari e tratti individuati dalla preventiva apposizione segnaletica esplicativa delle restrizioni