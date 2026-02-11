Comprano la droga a Gianturco, fermati due giovani di Benevento Bloccati a Napoli dalla finanza

Uno è stato denunciato per l'ipotesi più lieve di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, l'altro segnalato come consumatore.

Nel mirino del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Napoli sono finiti in serata due giovani di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, sono stati fermati per un controllo nel quartiere Gianturco e trovati in possesso, nel corso di una perquisizione, di meno di 60 grammi di hashish. Droga probabilmente acquistata da poco, che è stata sequestrata. I due sono difesi dall'avvocato Fabio Ficedolo.