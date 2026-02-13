Benevento: mensa scolastica "fare immediatamente chiarezza" Farese: E' necessario adottare ogni azione a tutela dei bambini

Una vicenda delicata per cui è necessaria “assoluta trasparenza”. Così Francesco Farese, consigliere comunale Pd Benevento, sul “caso dei pasti “riciclati” che sarebbero stati serviti in una scuola di Benevento.

Una vicenda emersa dopo la “denuncia” di un genitore che ha immediatamente innescato un clima di preoccupazione e sfiducia.

“Riteniamo – ha spiegato il consigliere Farese - che sulla questione della mensa sia necessaria assoluta trasparenza e chiediamo che il Comune renda pubblico il verbale di accesso dell'ASL e eventuali rilievi, segnalazioni problematiche”.

Infatti l'azienda sanitaria locale ha disposto delle verifiche per il servizio. Accertamenti messi in atto anche dalla “commissione mensa” composta dai genitori di alcuni piccoli alunni.

E Farese chiarisce “dalla Commissione Mensa vengono segnalati disagi e questioni molto rilevanti rispetto al centro cottura che hanno destato forte preoccupazione nella comunità. Quindi, rispetto a una vicenda talmente delicata come la refezione scolastica per i nostri bambini, riteniamo che ci debba essere assoluta trasparenza e che l'amministrazione debba adottare ogni azione per attivare tutte le verifiche, sia presso il centro cottura, sia nei refettori, sia per quanto riguarda le operazioni di somministrazione”.

E conclude “è assolutamente necessario fare chiarezza e adottare tutte le azioni a tutela dei bambini”.