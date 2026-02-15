Turismo, Maraio: "Bene le idee messe in campo da Vigorito e Confindustria" La sfida delle aree interne. L'assessore regionale al turismo: ci sono 100 milioni da spendere...

La sfida delle aree interne sul turismo. “Bene il progetto di Confindustria Benevento, Vigorito ha idee e progetti che possono segnare una svolta per questo territorio”. Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Enzo Maraio, che ha partecipato al programma “Punto di vista” su Otto Channel in un confronto con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, moderato dal direttore Pierluigi Melillo.

“Ho avuto un'ottima impressione – ha detto Maraio parlando del suo viaggio a Benevento - ho incontrato il presidente Vigorito a Confindustria, abbiamo programmato una serie di iniziative sul territorio, c'è una voglia di organizzarsi e di mettersi alla prova anche da parte dei privati e c'è una presa di consapevolezza che oggi c'è un'opportunità straordinaria che è legata al turismo sotto diversi punti di vista che noi abbiamo chiamato i nuovi turismi e che coinvolgono inevitabilmente le aree interne”.

La sfida sul rilancio del turismo nelle aree interne è una priorità del governo Fico.

“Sì, - ha chiarito Maraio – oggi c'è in campo una task force per le aree interne, anche perché ci sono 100 milioni di finanziamenti non spesi che rischiamo di perdere se non mettiamo in campo una progettualità da attuare entro il 2026”.

Secondo Maraio c'è la possibilità di “realizzare infrastrutture sul territorio e creare eventi su aree meno note ma che non hanno nulla da invidiare a altre realtà che vivono di turismo e questa è una grande sfida che abbiamo davanti, ci vuole tempo programmazione e impegno ma soprattutto servono idee e visione complessiva che ho trovato ad esempio nella dmo messa in piedi a Benevento con il contributo di Confindustria”.