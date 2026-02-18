Focus sul primo Bilancio Pop del Comune di Benevento

Giovedì 19 febbraio il convegno

Benevento.  

Domani, giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 10:30, presso la sala dell’Antico Teatro di Palazzo Paolo V, si terrà il convegno sul tema “Il primo Bilancio Pop del Comune di Benevento – Rendicontazione orientata al dialogo e alla partecipazione pubblica”.

Il programma prevede i saluti del sindaco Clemente Mastella e del rettore dell’Università Giustino Fortunato Giuseppe Acocella. A seguire gli interventi dei responsabili scientifici del progetto Pop dell’Università di Torino Paolo Biancone e Silvana Secinaro e del responsabile scientifico del progetto Bilancio Pop dell’Università Giustino Fortunato Ubaldo Comite.

Le conclusioni saranno affidate invece al professore emerito dell’Università Bocconi e fondatore del CeRGAS Elio Borgonovi. Modererà il convegno l’assessore regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca.

“E' sacrosanto e giusto – spiega il sindaco Clemente Mastella - che i cittadini abbiano la contezza piena e completa di come l'Amministrazione utilizzi le risorse, di dove indirizzi il denaro dei contribuenti e di quali scelte e priorità orientino l'azione di chi è al timone della Città. Il Bilancio Pop è realtà nel Comune di Benevento non solo per un atto di trasparenza amministrativa, ma anche per una precisa scelta politica: comunicare ai cittadini, non solo con le parole, ma con il meccanismo, razionale e incontrovertibile, dei numeri cosa si fa e con quali fondi disponibili. Serve a tutti ed è utile per tutti. I cittadini possono leggere, comprendere e giudicare ed anche acquisire la consapevolezza che esistono dei limiti invalicabili, legati alla gestione prudente, ai vincoli finanziari e all'esauribilità delle risorse.  Quando abbiamo sottoscritto il Protocollo che ha sancito l'Accordo di collaborazione tra il Comune di Benevento, l'Università telematica Giustino Fortunato e il Dipartimento di Management dell'Università di Torino, abbiamo compiuto un ulteriore, importante passo nel processo d'osmosi tra l'Ente e la Città che suggelliamo nella giornata di domani".

“Domani – aggiunge l’assessore regionale all’Agricoltura ed ex assessore al Bilancio e alle Finanze del Comune di Benevento Maria Carmela Serluca - presenteremo il lavoro svolto sul Bilancio Pop 2024. Si tratta del risultato dell’accordo sottoscritto con l’Ateneo di Torino e l’Ateneo Giustino Fortunato. Il Bilancio Pop non è un documento tecnico come il bilancio dell’ente, ma uno strumento pensato per rendere i dati accessibili e comprensibili a tutti i cittadini. Il suo obiettivo è illustrare in modo chiaro le priorità, i risultati raggiunti e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. Significa, in sostanza, rendere conto alla cittadinanza con trasparenza e semplicità. È un percorso che l’Amministrazione ha scelto di intraprendere con convinzione e che intende rendere concreto ed effettivo”.

