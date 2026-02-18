Scalano un palazzo fino a un appartamento al IV piano, poi fuggono a mani vuote Benevento. E' accaduto al viale Atlantici

Qualcosa deve evidentemente averli disturbati, altrimenti non avrebbero abbandonato il campo in fretta e furia, e mani vuote, dopo aver 'lavorato' tanto. Perchè, per arrivare al bersaglio individuato, i ladri si sono arrampicati lungo il tubo dell'acqua di un palazzo al viale Atlantici.

Obiettivo: un appartamento al quarto di piano di un professionista che ancora non lo abita perchè è interessato da lavori di ristrutturazione.

Questa mattina la scoperta dei segni dell'incursione, proabilmente computa, per le modalità, durante la notte. Quando, secondo una prima ricostruzione, dopo aver scalato l'edificio, i malviventi hanno raggiunto un balcone, ne hanno forzato l'infisso e sono penetrati nella casa.

Avrebbero avuto a disposizione tutto il tempo possibile per rovistare alla ricerca di oro e preziosi, ma non hanno potuto farlo perchè un imprevisto – l'arrivo di qualcuno, un allarme scattato? - ha fatto saltare i loro piani. E li ha indotti a squagliarsela senza portare via nulla. Sul posto, allertati dalle vittime, sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.