Parcheggi a Benevento, ecco la Tmp: Ztl attiva in Centro e ripare Porta Rufina

E’ stata firmata, questa mattina, la convenzione tra il Comune di Benevento e la TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana cittadina.
“Si tratta – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa – di un passaggio strategico, frutto di un lavoro durato tre anni, avviato in una fase in cui la città era priva di un Piano della Sosta e di una mappatura aggiornata degli stalli”.
Tra le prime novità annunciate, la riapertura definitiva del parcheggio di Porta Rufina, rimasto a lungo inutilizzato. Prevista anche la riqualificazione del parcheggio del Pomerio: sicurezza rafforzata con videosorveglianza moderna, illuminazione potenziata, sistemi anti-intrusione e controllo h24, oltre a gestione digitalizzata e nuovi sistemi di pagamento anche per le strisce blu in tutta la Città.
Il project financing include inoltre il rifacimento del piazzale Iannelli e della piazza sovrastante Porta Rufina, che saranno restituiti alla città come spazi riqualificati e funzionali.
Tra le novità anche il sistema di accesso alla Ztl: tredici varchi elettronici omologati delimiteranno un perimetro articolato in tre aree (Corso Garibaldi, Annunziata e Traiano), con controlli automatizzati per tutelare residenti e centro storico.
Parallelamente, il Comune avvierà con l’Università degli Studi del Sannio la redazione del PUT, il Piano Urbano del Traffico, per dotare Benevento di uno strumento organico e aggiornato di pianificazione della mobilità.
«Non stiamo intervenendo solo sui parcheggi, ma stiamo costruendo una strategia complessiva di governo della mobilità. Con TMP mettiamo in campo gestione, investimenti e innovazione; con l’Unisannio lavoreremo al PUT per programmare in modo scientifico il traffico dei prossimi anni. È un cambio di passo concreto verso una città più ordinata, sicura e moderna» concludono il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa.