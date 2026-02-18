Parcheggi a Benevento, ecco la Tmp: Ztl attiva in Centro e ripare Porta Rufina Il Comune avvierà con l’Università del Sannio la redazione del PUT, il Piano Urbano del Traffico

E’ stata firmata, questa mattina, la convenzione tra il Comune di Benevento e la TMP per la gestione e il rilancio del sistema parcheggi e della mobilità urbana cittadina.

“Si tratta – spiegano il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa – di un passaggio strategico, frutto di un lavoro durato tre anni, avviato in una fase in cui la città era priva di un Piano della Sosta e di una mappatura aggiornata degli stalli”.

Tra le prime novità annunciate, la riapertura definitiva del parcheggio di Porta Rufina, rimasto a lungo inutilizzato. Prevista anche la riqualificazione del parcheggio del Pomerio: sicurezza rafforzata con videosorveglianza moderna, illuminazione potenziata, sistemi anti-intrusione e controllo h24, oltre a gestione digitalizzata e nuovi sistemi di pagamento anche per le strisce blu in tutta la Città.

Il project financing include inoltre il rifacimento del piazzale Iannelli e della piazza sovrastante Porta Rufina, che saranno restituiti alla città come spazi riqualificati e funzionali.

Tra le novità anche il sistema di accesso alla Ztl: tredici varchi elettronici omologati delimiteranno un perimetro articolato in tre aree (Corso Garibaldi, Annunziata e Traiano), con controlli automatizzati per tutelare residenti e centro storico.

Parallelamente, il Comune avvierà con l’Università degli Studi del Sannio la redazione del PUT, il Piano Urbano del Traffico, per dotare Benevento di uno strumento organico e aggiornato di pianificazione della mobilità.

«Non stiamo intervenendo solo sui parcheggi, ma stiamo costruendo una strategia complessiva di governo della mobilità. Con TMP mettiamo in campo gestione, investimenti e innovazione; con l’Unisannio lavoreremo al PUT per programmare in modo scientifico il traffico dei prossimi anni. È un cambio di passo concreto verso una città più ordinata, sicura e moderna» concludono il sindaco Clemente Mastella e l'assessore al Traffico e ai Parcheggi Attilio Cappa.