Centro salute mentale ad Airola, Mastella: "intervenuto per evitare scippi" Il sindaco: "Disponibilità dell'Asl a lasciarlo nel centro caudino"

"In qualità di presidente del Comitato dei Sindaci dell'Asl e a seguito di sollecitazioni che mi sono pervenute da numerosi amministratori caudini, per evitare scippi e impedire che lo spostamento diventi irreversibile, ho avuto un colloquio telefonico con la direttrice dell'Asl Tiziana Spinosa circa il trasferimento del centro di salute mentale Asl da Airola a Puglianello. Ha condiviso l'esigenza che il popoloso comprensorio della Valle Caudina non perda un presidio di tale importanza e utilità sociale. Tuttavia mi ha garantito che non c'è stata delocalizzazione, ma una decisione dipesa dall'assenza delle idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile. Se e quando l'Amministrazione comunale di Airola ripristinerà le condizioni igieniche o proporrà un'alternativa adeguata, il Centro potrà tornare ad Airola", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e presidente del Comitato dei Sindaci dell'Asl Benevento Clemente Mastella.

