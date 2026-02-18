Individuare situazioni pericolo per richiedenti protezione internazionale Formazione in Prefettura rivolta agli operatori delle strutture di accoglienza (CAS e SAI) e Asl

Il 19 marzo presso il Palazzo del Governo sarà avviato un percorso formativo, promosso dalla Prefettura di Benevento, per intercettare precocemente le situazioni di vulnerabilità dei migranti ospiti delle strutture di accoglienza della provincia. I richiedenti e titolari di protezione internazionale sono infatti particolarmente esposti al rischio di sviluppare disturbi psicopatologici: molti di loro sono costretti a lasciare il proprio Paese per sfuggire a persecuzioni, guerre o violenze generalizzate e durante il percorso migratorio possono subire ulteriori traumi, tra cui violenze fisiche e sessuali, sfruttamento, malnutrizione, mancanza di cure, umiliazioni, detenzione o respingimenti.

Il percorso formativo articolato in tre giornate (19, 26 febbraio e 5 marzo p.v.) è stato elaborato dall’IPRS - Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali d’intesa con l’ASL di Benevento, nell’ambito delle attività del Piano regionale per la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità finanziate dal fondo FAMI. La formazione è rivolta agli operatori delle strutture di accoglienza (CAS e SAI), ai professionisti dell’Azienda Sanitaria locale nonché agli enti territoriali coinvolti nella presa in carico socio–sanitaria delle persone migranti di questa provincia.

Il corso, al quale hanno aderito circa 100 operatori, dopo una panoramica preliminare sulla cornice normativa di riferimento, offrirà strumenti operativi utili per affrontare e gestire i traumi premigratori, migratori e postmigratori, assicurare la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità ed il trattamento dei disturbi psichici dei migranti e supportare altresì gli operatori, impegnati nell’accoglienza, nella gestione delle criticità conseguenti al disagio psichico degli stranieri ospitati sul territorio.

La trattazione dei singoli temi sarà affidata ad un qualificato parterre di relatori, tra i quali il Dott. Giancarlo Santone – ASL Roma 1 Direttore UOSD Centro SAMIFO – Struttura sanitaria a valenza regionale, la d.ssa Alessandra Romano UNHCR, la d.ssa Chiara Peri, ricercatrice senior presso l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali EtS; la d.ssa Elisabetta Leon Psicoterapeuta specializzata in Terapia del Gestralt ed EMDR.