Scuola devastata dai vandali, l'ira del sindaco Mastella: "Chi sa denunci" Sopralluoghi del primo cittadino e del consigliere con delega all'Istruzione: in corso il ripristino

“Sono atti ingiustificabili e disgustosi, perché denotano disamore e cattiveria nei confronti di un’importante istituzione scolastica”.

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dopo il sopralluogo che questa mattina ha effettuato un sopralluogo all'interno del plesso della 'Moscati' devastato nelle scorse notti e questa mattina interdetto a studenti, professori e personale amministrativo in attesa che venga ripristinato e reso agibile per i piccoli alunni delle elementari.

“Mi auguro che gli autori di questi danneggiamenti vengano identificati perchè non possono e non devono restare impuniti” ha tuonato il sindaco di Benevento dinanzi a quelle scene di devastazione.

“Il ripristino e la messa in sicurezza degli ambienti è già in corso e speriamo che quanto prima l'istituto torni agibile e possa riprendere l'attività didattica” ha poi spiegato il consigliere comunale con delega all'Istruzione Marcello Palladino che ha raggiunto la scuola di via Nuzzolo per seguire le operazioni e capire cosa fosse accaduto.

“L'intera amministrazione condanna fermamente questo vile gesto – ha rimarcato Palladino -. In corso anche la rimozione di alcune scritte deplorevoli su banchi e muri”.

Non è la prima volta che al Plesso Ferrovia e l'istituto centrale “Moscati” finiscono nel mirino di ladri o vandali. L'edificio vandalizzato oggi fa parte dell'area attualmente interessata dai lavori per la costruzione di un refettorio e mensa per il plesso. Si spera ora, come auspicano anche le insegnati e il personale amministrativo, che al termine dei i lavori possano essere installati anche sistemi di videosorveglianza, come alla sede centrale e di antintrusione”.