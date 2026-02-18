"Linea di Luce per l'Ucraina": il Pd Benevento aderisce all'iniziativa Il 24 Febbraio alle 19:24 per accendere, insieme, questa luce di speranza

Il Partito Democratico di Benevento aderisce a "Linea di Luce per l'Ucraina" , promossa e organizzata da Civico 22.

"Accogliamo l’iniziativa - spiega la segretaria cittadina Rosa Razzano in accordo con i Giovani Democratici - per dare un segno pacifico, ordinato e inclusivo di solidarietà al popolo ucraino. Non è solo un gesto simbolico, ma un atto di resistenza civile contro l'indifferenza.

Formare una catena luminosa umana significa dire, con la forza del silenzio, che i valori della libertà e della vita sono universali e non negoziabili. Invitiamo dunque anche noi tutti i cittadini a unirsi a questa iniziativa il 24 Febbraio alle 19:24 per accendere, insieme, questa luce di speranza. Un gesto civile e istituzionale per ribadire che la nostra comunità non si abitua al buio della guerra".