Università del Sannio: 77 futuri medici inaugurano il secondo semestre In un campus moderno grazie alla collaborazione Unisannio – Federico II

Settantasette giovani futuri medici, un campus moderno nel cuore di Benevento e una collaborazione istituzionale che sta già cambiando il volto della formazione universitaria nel Sud Italia. Si è aperto il secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia a indirizzo tecnologico - MedTec, la replica sannita del percorso dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ospitata nelle aule rinnovate del Polo didattico di via delle Puglie dell'Università degli Studi del Sannio.

MedTec è un corso innovativo, che combina la preparazione clinica tradizionale con competenze tecnologiche all’avanguardia. I medici che formerà saranno capaci di dialogare con ingegneri, informatici, data scientist, e di partecipare attivamente allo sviluppo delle tecnologie sanitarie del futuro.

Gli studenti che hanno superato il semestre filtro studieranno in un campus moderno e accogliente, a ridosso del centro storico, appena inaugurato, a pochi passi da mensa, biblioteca, aule di studio, impianti sportivi e tutti i principali servizi universitari, in un ambiente pensato per rendere la vita accademica completa e stimolante.

L'evento di benvenuto ha dato voce all'entusiasmo condiviso della città, degli studenti e dei due atenei coinvolti. La rettrice dell'Università del Sannio, Maria Moreno, ha tracciato le coordinate strategiche del progetto: «L'avvio del percorso MedTec all'Università degli Studi del Sannio, in stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, rappresenta un passaggio strategico per la formazione medica e tecnologica nel territorio sannita. La sinergia con la Federico II garantisce qualità scientifica, integrazione delle competenze e una progettazione didattica condivisa, elementi indispensabili per costruire un'offerta solida e competitiva. Questa iniziativa offre nuove opportunità a studentesse e studenti e rafforza il legame tra l'università e il territorio a Benevento, contribuendo allo sviluppo culturale, sanitario ed economico dell'area. Continueremo a lavorare con partner istituzionali e con la Regione Campania per consolidare il progetto e costruire un percorso stabile e di lungo periodo capace di trattenere talenti e generare innovazione nel Sannio».

Sulla stessa lunghezza d'onda, il rettore della Federico II, Matteo Lorito, ha voluto rivolgere un messaggio diretto ai nuovi studenti: «Parte il secondo semestre del Corso di Laurea in Medicina, nato dalla collaborazione tra l'Ateneo federiciano e l'Università degli Studi del Sannio. Insieme alla rettrice Moreno, al sindaco Mastella e al presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Esposito, che ringrazio per il sostegno, abbiamo accolto le studentesse e gli studenti che hanno superato il semestre filtro e sono ora, a tutti gli effetti, studenti di Medicina. A loro vanno i nostri migliori auguri. Questa iniziativa nasce da un impegno condiviso per sostenere la diffusione dell'Università nella nostra regione e offrire sempre maggiori opportunità di alta formazione, valorizzando la ricchezza di giovani che contraddistingue il nostro territorio».

Il sindaco Clemente Mastella, che durante il saluto ai giovani studenti ha anche fornito loro il suo numero di cellulare, ha espresso grande soddisfazione per un traguardo a lungo inseguito: «È stato un giorno storico per la Città di Benevento. Il sogno di realizzare un corso di laurea in Medicina e di consentire alle aree interne di fregiarsi di tale, fondamentale e prestigiosa opzione accademica è diventato realtà. Ci abbiamo creduto e, con tenacia, è stato raggiunto un risultato eccellente. È stato il frutto di una collaborazione istituzionale intelligente e lungimirante: ringrazio il rettore dell'UNISANNIO, Maria Moreno, il suo predecessore, Gerardo Canfora, il rettore della Federico II, Matteo Lorito, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, per questo lavoro corale che ha prodotto un beneficio autentico per Benevento e il Sannio. La stragrande maggioranza degli studenti proviene da province diverse dal Sannio e ciò avrà ripercussioni positive su tutto il sistema economico e commerciale della città. Ora proseguiremo, in sinergia, il lavoro istituzionale affinché siano stanziate le risorse necessarie per potenziare il corso di laurea in Medicina».

Mastella ha poi annunciato che lunedì mattina incontrerà il presidente della Regione, Roberto Fico con il consigliere regionale "Mastella junior per chiedere un aiuto concreto anche per l'ospedale per rendere sempre più agevole il percorso di studio e formazione degli univeristari. Questo di oggi ha proseguito il sindaco di Benevento - "E' il suggello di un percorso che parte da lontano. Quando ero parlamentare - e il Parlamento contava davvero quale epicentro politico e autentico centro decisionale - grazie alla triangolazione politica con Ciriaco De Mita e l'allora ministro dell'Istruzione Franca Falcucci, vide la luce l'Unisannio. Oggi qui si può studiare Medicina. Molti altri erano scettici, ci ho creduto dall'inizio e tramite una splendida collaborazione istituzionale con l'Unisannio e un asse intelligente con Federico II e Comune di Napoli, con il mio collega e amico Gaetano Manfredi, oggi si può studiare Medicina a Benevento. Lunedì - ha poi rimarcato - con il Rettore Maria Moreno e il consigliere regionale sannita Pellegrino Mastella, incontreremo il presidente regionale Fico per lo stanziamento di risorse aggiuntive che permettano al corso di Medicina di crescere nei numeri e negli strumenti didattici e potenziarsi. E' imprescindibile che la Regione sostenga concretamente e costantemente quanto è stato costruito".

All'incontro hanno preso parte anche Giovanni Esposito, presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia della Federico II, il coordinatore del corso Raffaele Izzo e i rappresentanti studenteschi dell'Associazione Medicina Tecnologica, Ciro Brescia e Manuel Pio Gubitosa, giovani voci di un progetto che guarda, con determinazione, al futuro della medicina del Sud.