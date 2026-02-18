Venti forti: Mastella chiude villa, parchi e cimitero Dopo l'allerta meteo diramata dalla protezione civile

L'allerta meteo per della Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile della Regione Campania per previste condizioni meteorologiche avverse; in particolare, per l’Alta Irpinia e Sannio (Zona 4), dalle ore 08:00 di domani giovedì 19 febbraio 2026 e fino alle ore 08:00 di dopodomani venerdì 20 febbraio 2026, per “Venti localmente forti prevalentemente sudoccidentali, con possibili raffiche” ha indotto il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ad emanare un'ordinanza per la chiusura:

- della villa comunale e dei parchi cittadini;

- del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori.

Nell'ordinanza il primo cittadino invita la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per vento: a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l'eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115; ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento; ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario; gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nella zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni,

tegole etc..., ed anche di rami di alberi.