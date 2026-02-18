Milleproroghe: ok 130mila euro a Pietrelcina per accoglienza pellegrini Risorse da Fondo per i 2.500 anni di Napoli

Via libera ad una spesa fino a 130mila euro al comune di Pietrelcina per sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e proseguire gli interventi per il miglioramento delle strutture di accoglienza dei visitatori e pellegrini.

E' quanto prevede un emendamento riformulato al decreto milleproroghe approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera. Dalle opposizioni è stato fatto notare che le risorse vengono sottratte al comune di Napoli: l'emendamento prevede infatti che la copertura dell'intervento avvenga attingendo dai 6 milioni previsti dalla legge di bilancio per il fondo per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli.

Un passo avanti per la città natale di San Pio, capitale del turismo religioso nel Sannio che punta alla promozione di iniziative tese a valorizzare e promuovere il patrimonio spirituale, religioso e identitario di Pietrelcina per offrire un patrimonio sempre più importante a fedeli e pellegrini.