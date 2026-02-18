Benevento: sabato il congresso provinciale del Pd con Piero De Luca L'assemblea plenaria si terrà a Palazzo Paolo V

Lo scorso 31 gennaio si è conclusa la lunga e partecipata fase dedicata ai Congressi di Circolo della Federazione Provinciale di Benevento.

Ciascuna Assise si è sviluppata lungo un duplice binario: da un lato il dibattito politico e il rinnovo degli organismi locali, dall’altro il confronto sui livelli provinciali, nell’ambito della mozione «Un partito unitario e plurale a fianco del Popolo Sannita», presentata – insieme all’omonima lista – dall’unica candidata alla Segreteria Provinciale, Filomena Marcantonio.

Sono state 43 le assemblee congressuali provinciali celebrate tra il 12 e il 31 gennaio, che hanno coinvolto 1.155 iscritti al Partito Democratico, distribuiti in 70 comuni sanniti, pari all’85,43% degli aventi diritto al voto (1.352 tesserati).

Sono stati rinnovati i Segretari e gli organismi locali di 39 Circoli PD, di cui 9 a carattere sovracomunale. Nel corso dell’anno si procederà all’organizzazione e alla celebrazione dei restanti congressi locali relativi ai circoli e ai comuni che hanno richiesto di fondersi in entità inter/sovracomunali.

È opportuno segnalare che, dopo molti anni, sono stati ricostituiti i circoli e i relativi organismi dirigenti negli importanti centri di Telese Terme e Cerreto Sannita.

Sintesi del dato elettorale:

Anagrafe PD al 31 Dicembre: 1.352 iscritti aventi diritto al voto.

Votanti Congresso Provinciale: 1.155 (85,43%).

Voti validi: 1.039 (89,96% dei votanti).

Schede bianche e nulle: 116.

Con l’Assemblea Plenaria di sabato 21 febbraio, alla quale presenzierà il Segretario Regionale, Piero De Luca, si chiude ufficialmente la stagione congressuale della Federazione Provinciale di Benevento. Dopo la proclamazione della Segretaria Provinciale, l’Assise dei neo delegati – convocata a partire dalle ore 9:30 presso la Sala Antico Teatro di Palazzo Paolo V a Benevento – sarà chiamata ad esprimersi sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1 - Elezione del Presidente dell’Assemblea;

2 - Elezione del Tesoriere;

3 - Elezione della Commissione di Garanzia;

4 - Composizione ed elezione della Direzione Provinciale.