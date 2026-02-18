Zes, Matera (FdI): "Dal Governo Meloni 300 milioni per le aree industriali" Di questi ben 65 milioni di euro destinati alla Camapania

“La pubblicazione dell’avviso pubblico da 300 milioni di euro per il finanziamento di infrastrutture nelle aree industriali della Zes unica rappresenta un’ulteriore e concreta dimostrazione della centralità che il Sud occupa nell’agenda del Governo Meloni”.



Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, componente dell’Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica.



“Grazie al lavoro della Struttura di Missione - prosegue il parlamentare - vengono sbloccate risorse fondamentali per migliorare viabilità, infrastrutture e servizi nelle aree produttive del Mezzogiorno, rendendo i territori sempre più competitivi e attrattivi per gli investimenti.

Per la sola Campania - sottolinea Matera - sono stati destinati oltre 65 milioni di euro, una quota significativa dell’intero stanziamento nazionale. Si tratta di risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027, che consentiranno ai Comuni con più di 5.000 abitanti dotati di aree PIP e ai Consorzi ASI di realizzare opere attese da anni e migliorare la funzionalità delle aree industriali. Un segnale concreto di attenzione verso la nostra regione e verso l’intero sistema produttivo.

Non parliamo di assistenzialismo o di misure di welfare - aggiunge il senatore - ma di investimenti strutturali destinati a rafforzare il tessuto economico, attrarre imprese e generare occupazione stabile e duratura. È un cambio di passo e di visione che dimostra la volontà del Governo di puntare su sviluppo e infrastrutture come leve di crescita reale.

L’invito alle amministrazioni locali - conclude - è di farsi trovare pronte per cogliere questa importante opportunità e a presentare progetti all’altezza delle esigenze dei territori”.