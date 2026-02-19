Infrastrutture. Ferrante (Mit) domani nel Sannio per sopralluoghi grandi opere Il sottosegretario nei cantieri per Fortorina, Campolattaro e alta Av Na-Ba

Domani, venerdì 20 febbraio, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega al coordinamento funzionale delle opere commissariate, Tullio Ferrante di Forza Italia, sarà in visita nel Sannio per effettuare dei sopralluoghi.

Accompagnato dal Commissario straordinario Attilio Toscano, dal Coordinatore dell’Unità di missione sul Pnrr del Mit Davide Ciferri e dai rappresentanti di Anas e Rfi, alle ore 10 il Sottosegretario visiterà il cantiere della SS 212 della Val Fortore, primo lotto – primo stralcio, in località San Marco dei Cavoti (Bn). A seguire visiterà il cantiere della Tbm dell’invaso di Campolattaro, in località Ponte, e successivamente il cantiere della tratta Telese-Vitulano dell’alta velocità Napoli - Bari, in località San Lorenzo Maggiore. Al termine è previsto un punto stampa.

