Vigili del Fuoco Benevento: Danilo Iannotti è il nuovo Segretario Fp Cgil Subentra a Fabio Catalano. Il plauso del sindacato

Presso la Camera del Lavoro di Benevento si è svolta l’assemblea sindacale della FP CGIL dedicata al rinnovo della rappresentanza aziendale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al termine delle procedure , Danilo Iannotti è stato nominato nuovo Segretario Aziendale, succedendo a Fabio Catalano.

L'avvicendamento segna un momento importante per l'organizzazione sindacale in un settore chiave per l’emergenza e la protezione del territorio sannita.

Il Segretario Generale della FP CGIL Benevento, Domenico Raffa, ha voluto esprimere un profondo ringraziamento al segretario uscente: "A nome di tutta la segreteria, desidero ringraziare Fabio Catalano per lo straordinario impegno e il prezioso lavoro svolto durante il suo mandato. La sua dedizione ha permesso alla FP CGIL di consolidare la propria presenza e di tutelare con determinazione i lavoratori del Comando di Benevento."

Nel formulare i migliori auguri di buon lavoro al nuovo eletto, Raffa ha sottolineato l'importanza della sfida che attende il nuovo dirigente: "Siamo certi che Danilo Iannotti saprà interpretare al meglio questo ruolo delicato. Il Comando dei Vigili del Fuoco è un presidio strategico per il nostro territorio; il nuovo segretario sarà certamente all'altezza del compito affidatogli, portando avanti con competenza la battaglia per la tutela dei diritti e il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori del Corpo."

Alle congratulazioni si è unito anche il coordinamento regionale della FP CGIL VVF Campania. Il coordinatore regionale, Enzo Zazzaro, ha espresso piena soddisfazione per la nomina di Iannotti, confermando il massimo supporto del livello regionale nelle future sfide sindacali che interesseranno il personale dei Vigili del Fuoco.

Con questa nomina, la FP CGIL Benevento rinnova il proprio impegno per una presenza costante e propositiva a fianco delle donne e degli uomini del corpo, garantendo una voce forte e autorevole nelle sedi istituzionali.