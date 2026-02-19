Un’esplosione di colori e allegria con il "Carnevale Castelpotano 2026" FOTO - Un pomeriggio di festa per tutte le età, insieme a ritmo di musica e maschere

Il "Carnevale Castelpotano" ha confermato ancora una volta la sua capacità di unire tradizione, creatività e divertimento per tutte le età.

La giornata è iniziata alle 15:30 con un vivace raduno in Piazza Garibaldi, dando il via a una spettacolare sfilata in maschera che ha portato musica e sorrisi in tutto il borgo. La festa è poi proseguita presso il Centro Sociale, dove bambini e famiglie si sono divertiti con ore di giochi e animazione.

Un momento toccante della sfilata è stato il passaggio del carro realizzato dal Circolo L'Agorà. Intitolato "Principi e Principesse", un maestoso castello dedicato alla memoria di Chiara Mancini. Un gesto d'amore che ha trasformato la sfilata in un abbraccio collettivo, celebrando la bellezza e la giovinezza nel suo nome.

Dopo il raduno in Piazza Garibaldi e la sfilata, la festa è proseguita al Centro Sociale dove una giuria popolare ha decretato i trionfatori di questa edizione:

Gruppo più originale: La ciurma di "One Piece", che ha portato un pizzico di avventura piratesca tra le strade del borgo.

Maschera più originale: L'estro degli "Struzzi", che ha conquistato tutti per simpatia e creatività.

L'accoglienza castelpotana si è fatta sentire anche a tavola, grazie all'impegno degli organizzatori. Tutti i bambini hanno vissuto un pomeriggio magico tra nuvole di zucchero filato e croccanti popcorn.

La Pro Loco Castelpoto APS ha riscaldato gli animi offrendo a tutti i presenti un piatto della nostra tradizione: la classica "Pasta e fagioli", simbolo di convivialità e radici forti.

Il successo di questa giornata è frutto della sinergia tra il Comune di Castelpoto, la Pro Loco, il costituendo Forum dei Giovani, la Cooperativa Sociale Il Mirto, Lilliput, L'Agorà e il SAI.

"Grazie a chi ha sfilato - ha rimarcato il presidente Paolo Spagnuolo -, a chi ha cucinato e a chi ha saputo trasformare un momento di festa in un’occasione per stare vicini. Grazie a tutti per aver reso questa domenica indimenticabile. Arrivederci al prossimo anno".