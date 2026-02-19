"Bene i numeri civici ma a breve scompariranno le strade" La richiesta dei residenti di via Masseria Corbo, via PAnelli e Tratturo: urgente la manutenzione

Dai residenti delle zone delle contrade San Domenico e Panelli di Benevento, ora rinominate via Masseria Corbo, via Regio Trutturo, via Panelli con tanto di numeri civici, arriva l'appello urgente al Comune di Benevento affinchè faccia manutenzione lungo le strade comunali ridotte a vere “mulattiere piene di fango e voragini”.

Complice ovviamente la stagione invernale e le forti piogge, le strade di quelle zone, come si evince dalle foto, sembrano essere sempre più impraticabili. Di qui la richiesta dei residenti che hanno invitato “i tecnici di Palazzo Mosti” a fare un sopralluogo lungo la viabilità al centro della protesta.

“Siamo stati felici di avere finalmente la nuova toponomastica – spiegano – e i numeri civici ma se si continua a non fare manutenzione si rischia che l'asfalto venga sostituito solo dal fango”.

Si attendo ora una risposta da parte del settore Viabilità e Opere pubbliche almeno per una ricognizione dello stato delle arterie.