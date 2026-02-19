Settore giovanile, le sfide del weekend: la Primavera in casa del Cosenza Gli impegni delle formazioni giovanili del Benevento Calcio

Si prevede un altro weekend intenso per le formazioni del settore giovanile del Benevento Calcio. Dopo la sconfitta casalinga rimediata contro il Catanzaro, la Primavera giallorossa sarà di scena sul campo del Cosenza, con l'obiettivo di tornare alla vittoria per non allontanarsi troppo dalla zona play off. Il fischio d'inizio è fissato alle 14:30. Sabato sarà impegnata anche l'under 16 che all'Avellola ospiterà i pari età della Casertana, a partire dalle 15:30. La squadra di Leone è reduce da due sconfitte consecutive e la sosta del campionato le ha permesso di caricare al meglio le batterie per cercare di ottenere i tre punti contro i falchetti. Domenica, invece, sarà la volta delle under 17 e 15 che tra le mura amiche se la vedranno contro il Guidonia Montecelio: per entrambe sarà una sfida molto importante nel prosieguo della stagione e verso l'obiettivo della qualificazione alle fasi finali.

Clicca qui per le classifiche dei quattro campionati.