UNPLI Campania, a Paduli il Consiglio Regionale Il consigliere Fernando Errico: “Le Pro Loco presìdi essenziali per il futuro dei territori”

Si è svolta oggi, presso il suggestivo Palazzo Ducale di Paduli, una giornata di confronto, programmazione e condivisione che ha visto, per la prima volta, l’UNPLI Benevento ospitare il Consiglio Regionale di UNPLI Campania.

All’incontro ha preso parte il consigliere regionale Fernando Errico, che ha voluto portare il proprio saluto istituzionale e testimoniare la propria vicinanza al mondo delle Pro Loco.

“Un saluto vero, non formale – ha dichiarato Errico –. Ho sentito il dovere di essere qui per esprimere la mia vicinanza a una realtà che considero essenziale, soprattutto nelle piccole comunità come quelle che ci ospitano oggi”.

Il consigliere ha sottolineato il valore simbolico e strategico della scelta di Paduli e del Sannio come sede del Consiglio regionale UNPLI: “È una decisione che mette al centro un territorio dalla storia forte e dall’identità profonda, spesso considerato marginale, ma che rappresenta invece una parte importante del futuro della nostra Regione”.

Nel suo intervento, Errico ha evidenziato il ruolo delle Pro Loco, in particolare nelle aree interne, definendole “presìdi di comunità” capaci di custodire tradizioni, rafforzare il senso di appartenenza e promuovere il territorio attraverso l’impegno volontario e la passione di tanti cittadini.

Richiamando i dati del recente rapporto Censis, il consigliere ha ricordato come “oltre il 70% degli italiani viva in comuni in cui è presente una Pro Loco e come più della metà dei cittadini abbia partecipato almeno una volta a iniziative promosse da queste realtà, a conferma del loro ruolo centrale nella promozione territoriale e nella coesione sociale”.

Nel corso dell’incontro, l’attenzione si è spostata anche sulle opportunità future per la Campania, con particolare riferimento alla America’s Cup, che nel 2027 interesserà la regione. “Eventi di rilevanza internazionale come questo – ha sottolineato Errico – devono diventare un’occasione di crescita per l’intera Campania. Non possono restare confinati a una sola area, ma vanno messi a sistema per generare ricadute concrete anche sui territori interni, come il Sannio”.

Secondo il consigliere, “le Pro Loco possono svolgere un ruolo decisivo in questo processo, grazie alla loro conoscenza diretta dei territori e alla capacità di trasformare eventi straordinari in opportunità durature di sviluppo. Il mio impegno – ha concluso Errico – è portare questo approccio all’interno del Consiglio regionale, affinché occasioni straordinarie diventino opportunità concrete per tutta la Campania, valorizzando pienamente il ruolo delle Pro Loco. Grazie per l’invito, per l’accoglienza e per il lavoro quotidiano che svolgete per i nostri territori”.

