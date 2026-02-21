Primavera, Curatelo risponde a Giugliano: pari tra Cosenza e Benevento

Cosenza-Benevento 1-1
Cosenza: Le Rose; Martino (43'st Fazio), Valente, Curatelo, Rocco, Tedeschi, Marini (30'st De Lia), Musacchio, Barbagallo (43'st Trentinella), Ragone, Randazzo (13'st Pisano).
A disp.: De Sensi, Sgro, Castagna, Brusco, Bartucci, Caruso, Pellegrino. All.: Gatto
Benevento: Mandato; Kwete (42'st Milucci), Scarpitella, Del Gaudio, Squillante, Formicola, Manuzzi, Scalici (16'st Grilli), Soprano (26'st Miranda), Giugliano, Borrelli.
A disp.: Sessa, Tagliente, Colella, Paolini, Palmieri, D'Ambrosio, Cerbone. All.: De Angelis
Arbitro: Milone di Barcellona Pozzo di Gotto. Assistenti: Nigrelli di Barcellona Pozzo di Gotto e Quattrotto di Messina.
Marcatori: 27'pt Giugliano (B), 23'st Curatelo (C)
Pareggio esterno per la Primavera del Benevento, ottenuto sul campo del Cosenza. I giallorossi devono rimandare ancora l'appuntamento con la vittoria che manca dallo scorso 24 gennaio, quando espugnarono il campo del Crotone. La squadra di De Angelis è passata in vantaggio dopo ventisette minuti, grazie a un gol messo a segno da Giugliano. Il pareggio dei calabresi è arrivato al 23' della ripresa, con la marcatura firmata da Curatelo. Nella prossima giornata, il Benevento ospiterà il Monopoli all'Avellola.
Primavera 2, la classifica
Empoli 46
Pescara 37
Perugia* 33
Spezia 32
Ternana 32
Catanzaro 31
Avellino* 30
Benevento 30
Pisa 27
Ascoli 26
Monopoli 22
Bari 21
Cosenza 20
Palermo 18
Salernitana 18
Crotone 10