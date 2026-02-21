Under 16, Benevento-Casertana 4-0: gli highlights del match Successo dei giallorossi nel derby giocato contro i falchetti

Benevento-Casertana 4-0

Benevento: Porcelli; Cimmino (20'st Fontana), Aprovitola (20'st Mandato), Martello (27'st Fierro), Greco, Vitelli (12'st Marciano), Silvestri (12'st Cuomo F.), Calabria (12'st Di Nardo), Schettino, Sorbo (20'st Triestino), Coppola (12'st Cuomo M.). A disp.: Esposito F.. All.: Leone

Casertana: Reccia; Cicia (32'pt Incarnato, 30'st Velotti), Lo Russo, Ciardiello, Scaldarella, Vollaro (30'st Galiero), Silvestro (1'st D'Ambra), Nappa (30'st Bellotti), Russo V., Russo F. (27'st Caiazzo), Piscopo (27'st De Luca). A disp.: Di Meo, Bernardi. All.: Matrecano

Arbitro: Galiero di Torre del Greco. Assistenti: Cozzolino di Torre del Greco e Di Mauro di Napoli.

Marcatori: 25'pt, 3'st Sorbo (B), 1'st Schettino (B), 5'st Silvestri (B)

L'under 16 del Benevento affronta all'Avellola i pari età della Casertana con l'intento di tornare alla vittoria per interrompere il digiuno di successi. La squadra di Leone gioca con le unghie e con i denti e dopo pochi minuti colpisce una traversa con Schettino. La Casertana si fa vedere con Russo che spedisce il pallone di poco fuori. Il Benevento preme il piede sull'acceleratore: Reccia devia in angolo una conclusione di Silvestri. Poi Sorbo sblocca il risultato con il gol che porta il punteggio sull'1-0. La Strega non si accontenta e va vicina al bis, ma Lo Russo salva sulla linea il pallone del possibile 2-0. L'inizio del secondo tempo è micidiale per il Benevento che trova dopo pochi secondi il raddoppio con uno scatenato Schettino. Poi arriva il tris, firmato da Sorbo, che porta il punteggio sul 3-0. Il poker sannita giunge al 5' con Silvestri che scrive il proprio nome sul tabellino dei marcatori. Dopo le tre reti giunte in rapida successione, il Benevento gestisce al meglio il risultato, fino al triplice fischio finale che gli consente di ottenere tre punti importanti nel percorso, di consolidarsi al primo posto e di interrompere il digiuno di vittorie.