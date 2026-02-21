Congresso Pd: Fusco: partito più aperto, inclusivo e plurale Il neo presidente eletto pone l’attenzione su campo largo e aree interne

“Inizia oggi una fase nuova, un percorso nuovo per il nostro Partito. Innanzitutto voglio ringraziare chi ci ha preceduto e poi rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro alla nostra neo segretaria, Filomena Marcantonio. Voglio anche ringraziare i nostri compagni per la fiducia riposta nella mia persona; per me è un onore ricoprire il ruolo di Presidente della Federazione Provinciale del Partito Democratico Sannita che per me non rappresenta una carica bensì una responsabilità per un disegno collettivo”. A dichiararlo è Vito Fusco, neo presidente provinciale del Pd Sannio, che poi prosegue entrato nelle questioni più squisitamente politiche: “Il perimetro del Partito è chiaramente ed evidentemente all’interno del centro sinistro e del campo progressista. Dobbiamo avviare un dialogo proficuo con tutte le forze che si riconoscono in questo campo progressista, un dialogo fattivo e con pari dignità.

Bisogna avere la capacità di elaborare visioni e progetti per garantire un futuro degno al nostro territorio. Il nostro obiettivo è quello di dar vita a un partito aperto, inclusivo e plurale”.

Uno degli argomenti centrali del suo intervento è stato certamente lo sviluppo dei nostri territori: “Noi siamo impegnati in una lotta di resistenza e per questo è necessario riunire le migliori energie della nostra terra per dar ad essa il futuro che immaginiamo. E’ una sfida che va raccolta, sicuramente difficile, ma è il compito della politica servire la collettività e produrre benessere. Per questo dobbiamo dialogare in maniera costruttiva con tutte le altre forze progressiste per combattere al meglio i fenomeni della marginalizzazione economica, dello spopolamento e dell’invecchiamento e per questo dobbiamo elaborare anche una capacità di proposta”, ha concluso il presidente Fusco.