Malore nel sonno, la moglie lo trova morto. Addio ad avvocato Alessio Iacobelli San Lorenzo Maggiore. Il professionista aveva 52 anni

Un malore se l'è portato via nel cuore della notte, senza dargli scampo. Aveva 52 anni l'avvocato Alessio Iacobelli, di San Lorenzo Maggiore, scomparso nelle scorse ore. Secondo una prima ricostruzione, non avendolo visto, la moglie è entrata in camera da letto per svegliarlo. Per il professionista, però, non c'era ormai nulla da fare.

Padre di due figli ancora in tenera età, l'avvocato Iacobelli operava soprattutto nel settore civile. Una sorella violinista, figlio di un preside molto noto e conosciuto a Cerreto Sannita, il centro di cui era originario. Un dramma che ha turbato le comunità di Cerreto Sannita e San Lorenzo Maggiore, dove domani mattina alle 10.30 saranno celebrati i funerali.

Particolarmente scosso l'avvocato Danilo Riccio: “Siamo cresciuti insieme, i nostri padri erano presidi, le nostre famiglie amiche da sempre. Abbiamo fatto gli stessi studi, la stessa professione. L'avvocato Iacoabelli era intellettualmente fine, aveva l'umiltà di confrontarsi costantemente sulle questioni di lavoro ed una capacità notevole di ascolto. Mancherà tantissimo”.