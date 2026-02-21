Il messaggio di Simonetti: ""Non vedo l'ora di tornare. Per me e per la squadra"

Floro in conferenza: "Per intensità di gioco non è facile sostituirlo"

Benevento.  

Impossibile presentare una partita senza ricordare che c'è un'assenza pesante da colmare, quella di Perluigi Simonetti. Floro Flores non si esime dal dire quanto manchi al Benevento: “Per intensità di gioco non è facile sostituirlo. Certo abbiamo studiato le opzioni e lo faremo. Quello che più mi fa male è vederlo in un lettino di ospedale. Aveva già sofferto tanto e non ci voleva anche questo infortunio. Sono comunque annate che ti fanno crescere e vanno messe al più presto alle spalle. E' inuile che ce lo nascondiamo: noi abbiamo perso un leader”. 

Mentre Floro testimoniava quanto manchi “Pier” al Benevento, il giocatore postava su Instagram la sua foto con il dottor Cugat a Bercellona, scrivendo questo messaggio pieno di speranza: “L’operazione è andata bene. Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi sono state vicine in questi giorni: ogni messaggio, ogni parola e ogni gesto d’affetto hanno significato tantissimo per me. Un grazie speciale al Dottor Ramon Cugat@institutocugate a tutto il suo staff: fin dal primo momento mi hanno fatto sentire come a casa, dimostrando grande professionalità e umanità. Un ringraziamento speciale va anche al Benevento Calcio e a ogni singola persona che ne fa parte, per la vicinanza, il supporto e l’affetto dimostrato. Ora inizia un nuovo percorso, fatto di lavoro, pazienza e sacrificio. Non vedo l’ora di tornare a fare ciò che amo, per me e per la squadra. A presto”.

