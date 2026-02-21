Cybersecurity: l’ICT-Campus ITS Academy sigla l’accordo con la Polizia Postale 86 studenti pronti a diventare i futuri professionisti della sicurezza digitale

Un passo storico per la formazione tecnologica del Mezzogiorno. Presso l’Auditorium della Tecnica, nel cuore della Capitale, l’ICT- Campus ITS Academy ha partecipato da protagonista all’evento nazionale dedicato alla cybersicurezza, portando con sé una delegazione di 86 studenti pronti a diventare i futuri professionisti della sicurezza digitale. Presente a questo importante appuntamento il presidente dell’ITS Gerardo Canfora, i referenti Bruno Lorenzo Ascione, Eugenio Ascione e Francesco Nardone, i docenti Giovanni Palmieri, Amedeo Lepore ed Alessia Candi, oltre ai 9 studenti 4+2 dell’Istituto Rampone di Benevento. Nel corso della giornata è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il sistema ITS e il Commissariato di PS Online della Polizia di Stato, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra il mondo della formazione tecnica superiore e le istituzioni impegnate nella tutela dei cittadini nello spazio digitale.



L’accordo rappresenta una partnership strategica per il Sistema Paese e mira a creare un canale diretto tra chi opera quotidianamente per la sicurezza in rete e chi si sta formando per gestire e proteggere le infrastrutture critiche nazionali. I punti chiave dell’intesa: Formazione d’eccellenza attraverso percorsi didattici integrati con l’esperienza operativa della Polizia di Stato; Sviluppo di competenze specialistiche per il contrasto al cybercrime e la protezione dei dati sensibili; Valorizzazione del territorio, con il riconoscimento del ruolo di Benevento e della Campania come poli tecnologici strategici per l’innovazione nel Mezzogiorno. Con questa intesa, l’ICT-Campus ITS Academy consolida il proprio ruolo di riferimento nazionale nella formazione in ambito ICT e cybersicurezza, offrendo ai giovani percorsi altamente qualificanti e fortemente connessi alle esigenze reali del sistema produttivo e delle istituzioni.



“Partecipare all’evento nazionale “Formazione e sviluppo di competenze nazionali per la cybersicurezza”, presso l’Auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma – afferma il presidente Gerardo Canfora – è stata per noi motivo di grande orgoglio. Abbiamo partecipato con oltre 90 studenti, tra Benevento e Napoli, portando entusiasmo, competenza e visione. La cybersecurity è una priorità strategica per il Paese e soffre di una forte carenza di tecnici qualificati: formare queste figure significa rafforzare la sicurezza nazionale e creare occupazione di qualità. Il nostro ITS – conclude Canfora – lavora per trasformare il talento in competenze, offrendo ai giovani concrete opportunità di crescita personale e professionale. Investire in formazione tecnologica avanzata è un tassello importante per costruire futuro e sviluppo per il nostro territorio e per il Paese”.