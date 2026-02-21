Prevenzione e primo soccorso: l'impegno del Lions Club Al Rummo la nuova edizione del service “Viva Sofia: due mani per la vita”

Si è svolta oggi, sabato 21 febbraio 2026, presso il Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento, la nuova edizione del service “Viva Sofia: due mani per la vita”, promosso dal Lions Club Benevento Host e dal Lions Club Benevento Arco Traiano, con la collaborazione del Comitato di Benevento della Croce Rossa Italiana.

L’iniziativa, rivolta a tutte le classi prime dell’Istituto, ha offerto un’importante occasione di formazione sui temi della prevenzione e del primo soccorso, con particolare attenzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare e agli interventi tempestivi in situazioni di emergenza, in linea con le finalità del progetto “Viva Sofia”.

Gli studenti hanno partecipato con grande interesse alle attività proposte, seguendo con attenzione sia la parte teorica sia le esercitazioni pratiche guidate dai volontari della Croce Rossa Italiana, che hanno illustrato procedure, manovre salvavita e corrette modalità di intervento.

Fondamentale anche il supporto dei docenti del Liceo, che hanno accompagnato le classi durante l’intero percorso formativo e favorito un clima di partecipazione attiva. Particolarmente apprezzato l’intervento del dott. Nunzio Varricchio, socio del Lions Club Benevento Arco Traiano, che ha approfondito il tema del primo soccorso in caso di traumi, offrendo indicazioni utili e facilmente applicabili. Il successo dell’iniziativa conferma l’importanza di diffondere tra i giovani la cultura ella prevenzione, della responsabilità e della solidarietà.