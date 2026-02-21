Congresso Pd Sannio, Marcantonio: crescita e lavoro al centro del programma La nuova segretaria provinciale ha tracciato la linea

Filomena Marcantonio è la nuova Segretaria Provinciale del Partito Democratico del Sannio. Nel suo intervento di insediamento, nel corso del Congresso in corso stamani presso Palazzo Paolo V a Benevento, Marcantonio ha delineato le priorità politiche e programmatiche per il rilancio del partito e dello sviluppo del territorio.

“È bello vedere questa sala e i vostri occhi – ha dichiarato la neo segretaria Marcantonio – perché in essi vedo appartenenza, dignità e una comunità che non ha smesso di credere nel Partito Democratico. Questa è la forza della nostra casa, che oggi dobbiamo proteggere, ricostruire e far vivere.”

Tra le sfide evidenziate dalla nuova Segretaria Provinciale, l’unità del partito e il campo largo rappresentano una priorità strategica: “Le divisioni consumano l’identità, l’unità restituisce autorevolezza, stabilità e capacità di proposta. Coerentemente con la nuova fase politica aperta dalla vittoria del centro sinistra alle regionali, vogliamo costruire un campo largo, aperto e senza subalternità, capace di confrontarsi sui programmi e sui contenuti e di offrire risposte concrete ai cittadini.”

Marcantonio ha sottolineato l’importanza dello sviluppo economico come base della giustizia sociale: “Non basta parlare di diritti e redistribuzione se non c’è crescita. La produttività e il lavoro dignitoso sono la nostra identità e il cuore del nostro programma.”

Grande attenzione è stata dedicata al mondo agricolo e alle filiere locali: “Il Sannio è terra agricola con enormi potenzialità. Dobbiamo sostenere chi coltiva, premiare chi investe e promuovere filiere agroalimentari di qualità, puntando su innovazione, tecnologie e collaborazione tra imprese, territori e consumatori.”

La segretaria ha inoltre evidenziato la necessità di un sistema territoriale integrato: “Occorre creare un Tavolo permanente di coordinamento tra agricoltura, turismo, imprese innovative, GAL e consorzi di tutela. Solo lavorando insieme possiamo trasformare le potenzialità del Sannio in opportunità concrete.”

Non sono mancati riferimenti alla sfida dello spopolamento e della fuga dei giovani: “Salvare le aree interne significa costruire futuro, offrire opportunità di lavoro e qualità della vita, trasformando isolamento in connessione.”

Infine, la nuova Segretaria Provinciale ha sottolineato il ruolo dei Circoli e della militanza: “Il cuore del Partito Democratico sono i Circoli, luoghi di comunità e partecipazione. Dobbiamo formare una classe dirigente capace di proporre politiche efficaci dal territorio fino ai livelli più alti delle istituzioni.

Marcantonio ha concluso con un richiamo ai valori di libertà, democrazia e comunità: “Il Partito Democratico non è solo un simbolo. È una casa viva. Noi siamo qui per servire, per guidare e per costruire insieme un futuro in cui ognuno possa sentirsi parte della nostra comunità”.