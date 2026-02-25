Benevento: si inaugura lo sportello Antiusura a presidio della Legalità Domani, 26 febbraio, presso la sede della Camera di Commercio

Un nuovo e fondamentale presidio di legalità sta per prendere corpo nel cuore della città. Domani, 26 febbraio, presso la sede della Camera di Commercio, verrà inaugurato lo Sportello Antiusura a presidio della Legalità, uno strumento operativo concreto nato per prevenire e contrastare i fenomeni dell’usura e del sovraindebitamento.

L’iniziativa è il risultato tangibile della collaborazione tra la Prefettura, la Camera di Commercio e Finetica Ets, volto a creare una rete di protezione attorno a famiglie, commercianti e piccoli imprenditori in difficoltà. La gestione tecnica e operativa dello sportello sarà affidata

a Finetica, che metterà a disposizione esperti e consulenti per offrire supporto, ascolto e soluzioni concrete a chi rischia di finire nelle maglie della criminalità economica. Un argine contro l'illegalità in un momento storico caratterizzato da forti complessità economiche, lo sportello si pone l'obiettivo non solo di assistere le vittime, ma di operare una profonda azione di prevenzione attraverso l'educazione finanziaria e l'accompagnamento all'utilizzo dei fondi di prevenzione previsti dalla legge.

"L'apertura di questo sportello a Benevento rappresenta una risposta ferma delle Istituzioni e del Terzo Settore," dichiarano gli organizzatori. "Affidare la gestione a Finetica garantisce competenza e umanità in un ambito dove la fiducia è il primo passo per uscire dall'ombra dell'usura".

Dettagli dell'evento

La cerimonia di inaugurazione vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, oltre ai rappresentanti delle associazioni di categoria, a testimonianza di un fronte comune contro ogni forma di sopraffazione economica.