"La Cisl si conferma il sindacato di riferimento per tantissimi lavoratori" Ad affermarlo Fernando Vecchione e Gerardo Giliberti

La Cisl IrpiniaSannio e la Femca Campania Sud ringraziano tutti i lavoratori della ‘Tecno Tessile Adler’ di Airola che per il rinnovo della Rsu, hanno scelto la Cisl.

"Nonostante il momento delicato che sta attraversando il settore, commentano Fernando Vecchione-Segretario Generale Cisl IrpiniaSannio- e Gerardo Giliberti - segretario generale Femca Campania Sud - la Cisl si conferma il sindacato di riferimento per tantissimi lavoratori.

Grazie ai lavoratori per la grande affermazione nelle elezioni della Rsu: la Femca conquista 3 seggi su 4 con l’82% dei consensi.

Un grande risultato che premia l’impegno e la determinazione della politica della Cisl, a sostegno del nostro radicamento sul territorio e nei posti di lavoro.

La Cisl si dimostra garanzia e costante riferimento sindacale delle lavoratrici e dei lavoratori in Irpinia e nel Sannio’- concludono Vecchione e Giliberti.