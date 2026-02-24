Sii saggio, guida sicuro: l'evento in Prefettura Il prefetto Moscarella ha ribadito l'importanza della sensibilizzazione

Ai è svolta presso il Palazzo del Governo di Benevento la ventiquattresima tappa del progetto sulla sicurezza stradale #sii saggio, guida sicuro anno 2025/2026 nell’ambito della campagna promossa dalla Regione Campania, dall’ANCI Campania e dall’Associazione “Meridiani”.

All’evento hanno preso parte circa 100 studenti, appartenenti a quattro istituti di istruzione superiore della città.

La manifestazione si è articolata in una prima fase di formazione e sensibilizzazione alla guida sicura con l’intervento di esperti della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dell’Università Federico II di Napoli e di Anas Campania; ad essa ha fatto seguito un momento interattivo con la partecipazione diretta dei giovani presenti ad un percorso virtuale che simulava la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

L’iniziativa si completerà con l’adesione al concorso di idee “Inventa una soluzione per la sicurezza stradale e del mare” rivolta a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado che attraverso la realizzazione di video, foto, disegni, testi potranno presentare una proposta per potenziare la sicurezza stradale. I migliori elaborati saranno premiati nella manifestazione conclusiva che si svolgerà il prossimo 13 maggio a Napoli, presso l’ex area base Nato di Bagnoli. Il Prefetto Raffaela Moscarella ha evidenziato l’importanza di iniziative di sensibilizzazione

come quella messa oggi in campo nella provincia di Benevento dove, pur registrandosi un trend relativamente più favorevole rispetto alle altre province campane, con una flessione degli incidenti ( 277 eventi con 421 feriti e 8 deceduti) i numeri sono ancora molto rilevanti. L’attenzione deve essere sempre alta relativamente ad un fenomeno che rimane significativo e che richiede continui e coordinati interventi di prevenzione, educazione e controllo.