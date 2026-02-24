"Dalle radici il nostro futuro": c'è il congresso degli agricoltori Al centro della discussione i grandi cambiamenti che stanno interessando il settore agricolo

Si terrà giovedì 26 febbraio alle ore 10.00, presso il Ristorante La Rossella in contrada Torrepalazzo a Torrecuso (Bn), la IX Assemblea

elettiva di CIA Benevento, articolazione territoriale di Cia Agricoltori Italiani.

Il congresso provinciale si svolgerà sotto il titolo “Dalle radici il nostro futuro”, un tema che richiama l’identità agricola del territorio sannita e, al tempo stesso, la necessità di costruire nuove prospettive per il comparto primario.

Ad inaugurare i lavori sarà il commissario Alessandro Mastrocinque, che aprirà il dibattito esteso alla platea dei soci e alle rappresentanze provinciali e regionali dell’organizzazione. L’assemblea rappresenterà un momento fondamentale di confronto e di partecipazione

democratica. Al centro della discussione i grandi cambiamenti che stanno interessando il settore agricolo e le trasformazioni attese a livello europeo. CIA Benevento intende interrogarsi sulle principali sfide che coinvolgono il territorio e le imprese: dallo spopolamento delle

aree interne al ricambio generazionale, dal futuro della Politica Agricola Comune al ruolo delle Regioni, fino al rafforzamento delle filiere produttive e al consolidamento della capacità reddituale degli agricoltori.

Particolare attenzione sarà dedicata alla necessità di puntare sempre più sulla trasformazione e sulla vendita del prodotto, valorizzando le produzioni locali e accrescendo la competitività delle imprese agricole, oltre la sola fase produttiva. Il congresso provinciale si conferma dunque un passaggio strategico per delineare le linee programmatiche future dell’organizzazione e per riaffermare il ruolo centrale

dell’agricoltura nello sviluppo economico e sociale del Sannio.