Il presidente Ricci: "Il Siracusa porterà a termine la stagione" "Contro di noi una campagna mediatica volta a diffondere illazioni"

Ha fatto sentire la sua voce anche il presidente Ricci del Siracusa, l'altra siciliana (oltre al Trapani) in grave difficoltà. Intervistato da TamTam TV, il presidente Alessandro Ricci commenta le voci circolanti sul suo Siracusainvitando alla calma i tifosi: “In questo momento in cui in molti si sentono titolati a parlare del Siracusa Calcio, ritengo necessario chiarire due aspetti. L’obiettivo principale è quello di portare a termine la stagione in modo ordinato e professionale nel rispetto delle regole e dell’etica sportiva. In parallelo si stanno verificando tutte le ipotesi ed opportunità di allargare la compagine sociale per programmare il futuro della società. Comprendendo lo smarrimento di molti, invito a riflettere su quali possano essere gli effetti nel continuare una campagna mediatica volta solo a diffondere illazioni e notizie non suffragate da fatti concreti e verificabili”.