Vista misurata, vado a prendere soldi. Torna e ruba occhiali da sole da 800 euro Montesarchio. Fermato dai carabinieri un 43enne, finito ai domiciliari e poi libero

Lo hanno arrestato per il furto di quattro occhiali da sole del valore di circa 800 euro. E' questa l'ipotesi di reato contestata a Gianfranco M., 43 anni, di Montesarchio, finito ai domiciliari e poi tornato in libertà dopo la convalida.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è ritenuto il presunto responsabile del colpo compiuto in un negozio di ottica di via Napoli, nella cittadina caudina. Mentre il titolare stava eseguendo la misurazione della vista ad un giovane che – si scoprirà successivamente – non sarebbe stato lì per caso, il 43enne, che poco prima era uscito, dopo essersi sottoposto all'identica visita, sostenendo che doveva raggiungere un bancomat e prelevare i soldi necessari ad acquistare delle lenti, è tornato nel locale e, mentre il proprietario era occupato con l'altra persona nel frattempo arrivata, si è impadronito di quattro occhiali da sole.

Scoperto, è fuggito a piedi,inseguito dalla vittima, fino a quando sono intervenuti i militari, che lo hanno bloccato e trovato in possesso di due dei quattro occhiali spariti. Oggi la direttissima dinanzi al giudice Telaro, che ha rimesso in libertà il 43enne difeso dall'avvocato Candido Santosuosso: il processo proseguirà a marzo.