Benevento, oggi il primo passo verso la sfida col Potenza Floro Flores è ancora alla ricerca di un sostituto di Simonetti

A ognuno il suo. Se il Benevento pensa di dover affrontare un momento cruciale del suo campionato, anche il Potenza dice di avere un ciclo di partite che può decidere il futuro. Inizia domenica proprio con la strega, giovedì, nel turno infrasettimanale, ha il Cosenza ancora al Viviani, poi viaggia alla volta della vicina Foggia. Tre partite in una settimana che possono preparare la squadra di De Giorgio alla finale di Coppa Italia contro il Latina, il chiodo fisso che ronza nella mente di tutti, la possibilità di arrivare senza colpo ferire alla fase nazionale dei play off. Hai voglia di dire che c'è ancora tempo perchè si giochino le due finali (18 marzo in Lucania, primo aprile al Francioni), il pensiero dei lucani è ormai rivolto a quell'evento, che può veramente cambiare in meglio l'intera stagione.

De Giorgio ha giocato già col turn over nella partita di domenica a Latina, ha risparmiato molti dei suoi “pretoriani”, soprattutto il brasiliano Felippe, ritenuto inadeguato su un fondo campo malmesso come quello pontino. C'è da scommettere che il tecnico lucano lo rimanderà in campo proprio contro il Benevento, approfittando che si gioca sul terreno in sintetico del Viviani.

Benevento, prove di formazione

Il Benevento che inizia proprio oggi le prove di formazione, ha sempre lo stesso problema, quello della sostituzione di Simonetti. Un'impresa di non facile soluzione, viste le caratteristiche del giocatore romano, che fa della duttilità la sua arma migliore. Tatticamente parlando, al suo posto è molto più praticabile una soluzione che preveda un centrocampista, che un attaccante. Manconi ad Altamura è parso estremamemte sacrificato, difficilmente in grado di esprimersi secondo le sue qualità. Ecco perchè Floro Flores metterà in cantiere altre prove per trovare il giusto sostituto del “tuttocampista” romano. Il casting è aperto, aspettiamo le prossime mosse.