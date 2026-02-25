Ore di apprensione per un 50enne di cui non si hanno più notizie L'uomo è di Sant'Angelo a Cupolo. Le foto delle ricerche

L'ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare ne segnala la presenza nella zona tra Cellarulo, Rotonda dei Pentri e la stazione ferroviaria. Poi pù nulla di un 50enne di Sant'Angelo a Cuolo di cui non si hanno più notizie da ieri.

Un familiare, non avendolo visto rientrare, ha dato l'allarme, innescando le ricerche di vigili del fuoco, anche con i nuclei Cinofili e Tas e i Carabinieri. Sono attualmente concentrate nell'area del Parco Cellaluo, la speranza è che venga individuato qulche elemento che consenta di rintracciare l'uomo.

Enorme, inevitabilmente, l'apprensione di coloro che gli vogliono bene, resta da capire se il 50enne, dopo essersi allontanato dalla sua abitazione alla frazione Motta, abbia lasciato Benevento.